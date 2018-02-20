الكويت: حبس 6 متهمين بالتجسس على مكالمات رئيس مجلس الأمة

خالد الظفيري(صدى):

حكمت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت، بحبس ستة متهمين بالتجسس على مكالمات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونشر مضمون اتصالاته على موقع يوتيوب، وتعمد الإساءة والتشهير به، في القضية التي عُرفت باسم “ قروب الفنطاس ” .

ويذكر أن المحكمة قررت معاقبة الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة العلي “ حضوريًّا ” وعبدالمحسن العتيقي والشيخ أحمد الداود وفلاح الحجرف وحمد الهارون “ غيابيًّا ” بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأولى المتمثلة في تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها الغانم، وبثها عبر موقع يوتيوب.