مؤشر السوق يغلق منخفضا عند 7506 نقطة.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق الرئيسي جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.3% بخسارة 22 نقطة، ليقفل مستوى 7506.09 نقطة، كما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على تراجع.

وبلغت تداولات السوق الرئيسي اليوم أكثر من 2.7 مليار ريال، بأكثر من 120 مليون سهم متداول تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجع أسهم 94 شركة.

وتراجع سهم ” ساكو ” بنسبة 3% عند 118.40 ريال، وأنهى سهم ” ساب ” التداولات منخفضًا بنسبة 2% عند 29.15 ريال، حيث جاءت أسهم شركات ” باتك، ساكو، سافكو، جبل عمر، وساب ” الأكثر تراجعًا في التعاملات.

وأنهى أسهم كلأ من ” جبل عمر، المجموعة السعودية، معادن، والسعودي الفرنسي ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وتصدر سهم ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 244.80 ريال، مواصلًا صعوده لسابع جلسة على التوالي، وسجلت أسهم شركات ” ثمار، التأمين العربية، الدريس، والتعمير ” الأكثر ارتفاعًا.

كما كانت أسهم شركات ” دار الأركان, الإنماء, كيان السعودية, إتحاد إتصالات، وسابك ” هي الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات ” سابك، الإنماء, دار الأركان، الراجحي، وكيان السعودية ” هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

و أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” منخفضًا 12.71 نقطة عند مستوى 3042.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 251 صفقة.