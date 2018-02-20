لون ” الهرموج ” يشعل حماس زوار قرية الباحة بالجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

قامت فرقة ” تهامة ” للفنون الشعبية، والمشاركة في قرية الباحة التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، بإحياء لون ” الهرموج ” ، وهو أحد الفلكورات الشعبية النادرة في منطقة الباحة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا.

وقال سلمان الطفيلي، رئيس فرقة ” تهامة ” ، أن لون ” الهرموج ” تشارك به الفرقة طيلة الفترة المخصصة لها، ذلك بالإضافة إلى الألوان الشعبية الأخرى، مثل: ” العرضة والمسحباني واللعب “.

كما أكد على مشاركة الشعراء ” فاضل الزهراني وفهد عيدان وخالد الشيخي والزير محمد مستور ” لهم، حيث يشارك في أدائه 30 عارضاً من العراضة، مشيرًا إلى أهمية إحياء التراث والموروث الشعبي للمنطقة، من خلال هذه التظاهرة الوطنية بالجنادرية، مؤكداً أن الفرقة تشارك في اللون، وهي تحمل بنادق ” القبسون ” التي تشعل حماس زوار المهرجان.

فيما أوضح محمد بن غرم، مدير عام التطوير السياحي، ورئيس وفد الباحة، حرصهم هذا العام، على تنوع المشاركات في الفلكور الشعبي، مبيناً أن لون ” الهرموج ” من الألوان الشعبية التي حافظ عليها أبناء المنطقة من الاندثار، وظلت تُمارس في الأعياد والزواجات والمناسبات السعيدة قديماً.

يشار إلى أن لون ” الهرموج ” ، هو أحد الألوان الشعبية كالعرضة والمسحباني واللعب والاستعراض بالقبسون، والتي يؤديها أبناء المنطقة بشكل مستمر، حيث يتكون من صفين يقومان بالأداء الحركي، والذي يؤدى بدون دوران، وهو أقل من العرضة حركياً، فيما يعد إيقاعه هو الأسرع في الموروث الجنوبي.