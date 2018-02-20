النساء الأطول عمرا رغم الأزمات

واشنطن(صدى):

أشارت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين ، إلى أسباب وفاة الشعوب عند مختلف الأزمات التي تعرضوا لها خلال الـ250 عامًا الماضية، ومنها المجاعة والعبودية في القرن التاسع عشر.

كما أوضحت الدراسة أن المرأة تفوقت على الرجل في مواجهة هذه الأزمات التي تسبب الوفاة.

وأرجعت الدراسة السبب وراء تفوق المرأة وقدرتها على التحمل والمواجهة إلى عوامل بيولوجية وهرمونية خاصة، قد زودها الله بها لتتحمل العناء؛ وذلك لأن المرأة تتعرض لضغوطات أكثر من الرجل.