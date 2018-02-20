لافروف: روسيا ترفض محاولات القوى الخارجية استغلال الوضع في عفرين

موسكو(صدى):

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن رفض بلاده لمحاولات القوى الخارجية استغلال الوضع في منطقة عفرين في شمال سوريا، للتوصل إلى أهداف جيوسياسية.

وأضاف ” لافروف ” خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الباكستاني، أن هناك بلدان عدة تحاول استغلال الملف الكيميائي السوري؛ لأسباب غير نزيهة، مؤكداً أن الوضع يمكن أن يحل بالحوار المباشر بين دمشق وأنقرة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن بدء محاصرة جيش الاحتلال التركي لمدينة عفرين خلال الأيام المقبلة.