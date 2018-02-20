بعد إصابة مارسيلو.. الريال يواجه مفاجأة جديدة صادمة

ماجد محمد(صدى):

يواجه ريال مدريد قبل يوم واحد فقط من مباراة ليغانيس، مشكلة جديدة، في مواصلة لتلقي الضربات الموجعة، بشان الغيابات

وكشفت مصادر عن معاناة مودريتش من مشكلات عضلية؛ توجه على إثرها إلى المستشفى للخضوع إلى الفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته.

وشهدت التدريبات الجماعية لريال مدريد منذ يومين، غياب لاعبه مودريتش، الذي تغيب عن مواجهة ريال بيتس.

ومن المقرر أن يتغيب عدد كبير من لاعبي الملكي عن المباراة ومن بينهم: البرازيلي مارسيلو، والألماني توني كروس، والإسباني خيسوس فاييخو، إلى جانب مودريتش.