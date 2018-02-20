غدا.. أمير الشرقية يفتتح فعالية ” نقوش الخبر “

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة الخبر، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعالية ” سمبوزيم نقوش الخبر ” ، غدًا الأربعاء، وهي إحدى مبادرات نقوش المنطقة الشرقية بالواجهة البحرية.

ويفتتح الفعالية، سمو الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، والتي ستسمر خلال الفترة من 21: 24 من فبراير الجاري، بداية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشر مساءًا.

تعد ” نقوش الخبر ” أكبر تظاهرة فنية وثقافية، تشهدها محافظة الخبر، وذلك طبقًا لما أكدته بلدية الخبر، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .