تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأرصفة في مخطط الشرائع 2 بمكة

نايف السالم(صدى):

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2، حيث تم تغطية نحو 35 ألف متر مربع.

وقال الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2 بمكة المكرمة حيث تم تغطية مايقارب 35000متر مربع “.