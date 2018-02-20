تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأرصفة في مخطط الشرائع 2 بمكة
نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2، حيث تم تغطية نحو 35 ألف متر مربع.
وقال الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2 بمكة المكرمة حيث تم تغطية مايقارب 35000متر مربع “.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تصدقون ينتهون من هذا وثاني يوم راح يتم حفر الشارع من جديد
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25130 ] نشر منذ 3 ساعات
كالعاده الحفريات في كل مكان