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تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأرصفة في مخطط الشرائع 2 بمكة

تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأرصفة في مخطط الشرائع 2 بمكة
نايف السالم(صدى):

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2، حيث تم تغطية نحو 35 ألف متر مربع.

وقال الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نفذت إدارة صيانة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل الأرصفة وسفلتة الطرق في مخطط الشرائع 2 بمكة المكرمة حيث تم تغطية مايقارب 35000متر مربع “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 3 ساعات

لا تصدقون ينتهون من هذا وثاني يوم راح يتم حفر الشارع من جديد

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