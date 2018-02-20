شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر العديد من الشواغر الوظيفية في فروع الشركة بالمناطق الآتية: الرياض ومكة المكرمة، وذلك في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في:

Budgeting and Planning Analyst

Flagship Consultant

Digital Software Senior Manager

Front End Developer

Scrum Master

UX/UI Designer

Backend Developer

Customer Experience Designer

Business Development Specialist (FTTH)

Tax & Accruals Senior Analyst

Sales Reporting Analyst

وأشارت ” زين ” إلى أن التقديم يكون على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط الآتي:هنا