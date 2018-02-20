  • الثلاثاء 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة

شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة

شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر العديد من الشواغر الوظيفية في فروع الشركة بالمناطق الآتية: الرياض ومكة المكرمة، وذلك في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في:

Budgeting and Planning Analyst
Flagship Consultant
Digital Software Senior Manager
Front End Developer
Scrum Master
UX/UI Designer
Backend Developer
Customer Experience Designer
Business Development Specialist (FTTH)
Tax & Accruals Senior Analyst
Sales Reporting Analyst

وأشارت ” زين ” إلى أن التقديم يكون على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط الآتي:هنا


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *