شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة زين للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر العديد من الشواغر الوظيفية في فروع الشركة بالمناطق الآتية: الرياض ومكة المكرمة، وذلك في العديد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في:
Budgeting and Planning Analyst
Flagship Consultant
Digital Software Senior Manager
Front End Developer
Scrum Master
UX/UI Designer
Backend Developer
Customer Experience Designer
Business Development Specialist (FTTH)
Tax & Accruals Senior Analyst
Sales Reporting Analyst
وأشارت ” زين ” إلى أن التقديم يكون على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط الآتي:هنا
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