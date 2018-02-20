” استشاري سمنة ” : لا يوجد علاقة مباشرة بين النحافة وأقرص الخميرة

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد البعض أن تناول ” الخميرة ” ، من العوامل المؤثرة في زيادة الوزن، إلا أن الحقيقة أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين علاج النحافة وأقراص الخميرة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري السمنة والنحافة، أن الخميرة تكون فقط عامل مساعد؛ لزيادة الوزن الذي يعتمد في الأساس، على زيادة السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

كما أشار ” صلاح الدين ” ، إلى أن الخميرة تساعد مرضى النحافة؛ لأنها تحسن لديهم عملية الامتصاص، وهذا يساعدهم على الاستفادة من العناصر الغذائية، والسعرات الحرارية الداخلة للجسم.

وقال الاستشاري أن للاستفادة من الخميرة، في زيادة الوزن، ينصح بتناولها بعد تناول الوجبات الغذائية بساعتين، في أي صورة لها، سواء أقراص او بودرة، كالتي تباع في الصيدليات.