وفاة الشاعر الكبير محمد الخس بعد صراع مع المرض

تُوفي الشاعر الكبير محمد الخس، الملقب بـ ” البستان ” ، مساء اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض، والذي يعد من أبرز الأسماء الشعرية التي مرت على الساحة الشعبية.

كان الشاعر ” الخس ” ، أحد الشعراء المقربين إلى المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ، والذي لقبه بـ ” البستان ” ، إعجاباً بموهبته، وذلك بعد إلقائه عدداً من القصائد أمامه، وعمره لم يتجاوز 15 عامًا، فيما كان ” الخس ” ، أحد مرافقي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله.

جاء خبر وفاته، من خلال ابنه ” فهد ” ، الذي قال عبر الحساب الشخصي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي محمد الخس، وسيصلى عليه غداً الأربعاء، الساعة التاسعة صباحاً في مقبرة الصليبخات بالكويت ” .

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – كان قد زار الشاعر محمد الخس، للاطمئنان على صحته، وذلك خلال زيارته الأخيرة لدولة الكويت.