” كنتاكي ” تقع في أزمة كبيرة

نايف السالم(صدى):

أعلنت سلسلة مطاعم ” كنتاكي ” للوجبات السريعة، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني: ” لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات متمثلة في إحضار دجاج طازج لـ900 مطعم في أنحاء البلاد، أمر معقد حقا. ”

وأشارت ” كنتاكي ” في بيانها إلى إنه: ” لا تهاون في مسألة الجودة، ولذلك عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم والبعض الآخر عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل. ”

وكانت الشركة حولت عقد التوريد إلى ” دي.إتش.إل ” التي قالت متحدثة باسمها: ” نعمل مع كنتاكي وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أي إزعاج حدث نتيجة لذلك. ”