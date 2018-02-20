عقوبات جزائية بحق المسيئين للحيوانات بعدة مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت اللجنة الوزارية المختصة بنظر قضايا الإساءة للحيوانات، اليوم الثلاثاء، عقوبات جزائية بحق أفراد أساءوا للحيوانات بعدة مناطق.

وأكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن اللجنة تنظر قضايا إساءات أخرى رصدت في محال لبيع الحيوانات من قبل الفرق الميدانية وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الأمنية.

يُذكر أن نظام الرفق بالحيوان يعاقب المسيء للحيوان بغرامة تبدأ من 50 ألف ريال في المرة الأولى وتصل إلى 400 ألف ريال في حال تكررت الإساءة، حيث ازدادات ظاهرة تعذيب الحيوانات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.