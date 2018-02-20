فيديو مؤثر لريهام سعيد توثق به آخر اللحظات قبل سجنها

القاهرة(صدى):

شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، كشفت به وقائع اتهامها باختطاف الأطفال قبل توجهها للمثول أمام النيابة العامة .

وبدأت ريهام الفيديو من داخل منزلها وجّهت من خلاله رسالة قالت فيها: ” أنا لم أهرب ولم أقدم المعدة غرام عيسي كبش فداء، لأنى أرسلت معها صديق العمر المصوّر راضي المحبوس حالياً، وإنما كنت فى ورطة بسبب طفلي الرضيع الذى لا يتجاوز عمره 3 شهور، وكان يجب علي أن ” افطمه” أولاً، تحسباً لصدور قرار الحبس على ذمة التحقيق ” .

وأضافت:” ليس من الضرورى أن يذهب كل المطلوبين إلي النيابة دفعة واحدة، لذا ذهبت غرام عيسي والمصور راضي أولاً، وكان من المقرر أن أذهب مع مخرج البرنامج، ولكن قرار النيابة بحبس المعدة والمصور 15 يوماً صدمني ووضعني في ورطة بسبب طفلي الرضيع، الذي لا يوجد من يرعاه ” .

وظهرت سعيد في ختام الفيديو مستقلة سيارتها برفقة محاميها مشيرةً إلى أنها تريد أن تؤكد أنها ذهبت من تلقاء نفسها ولم يتم القبض عليها.

وكانت نيابة شرق القاهرة بالأمس قد قررت حبس سعيد والمنتج الفني لبرنامجها ” صبايا الخير ” أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم توجيه 3 اتهامات لسعيد وهي الاتفاق والمساعدة والتحريض على اختطاف أطفال، وبث وإذاعة أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة بيع أطفال.