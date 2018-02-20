وثيقة العمل الحر في تقنية البنات بالمدينة

نايف السالم(صدى):

استضافت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، مكتب العمل النسائي بالمدينة، حيث عرفت أ/ ابتسام زيد المتدربات بوثيقة العمل الحر وشروط الحصول عليها والمميزات المقدمة لحاملتها.

وتعد وثيقة العمل الحر خدمة مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ تهدف لدعم وتعزيز العمل الحر بالمملكة من خلال استخراج وثيقة ترخص بمزاولة العمل الحر في 77 مهنة حرة.

وشكرت عميدة الكلية أ / فاطمة بولاقي مبادرة مكتب العمل النسائي بتعريف المتدربات بوثيقة العمل الحر وتشجيعهن لدخول سوق العمل.