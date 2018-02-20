مسؤول إيراني يفجر مفاجأة بشأن إعدام صدام حسين
قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، رحيم بور أزغدي، أن إيران هي من أعدمت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، لافتًا إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأوضح ” أزغدي ” قائلًا: ” إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به .. جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكان، حيث إن قوات الثورة الإسلامية أعدمته. ”
وأشار ” أزغدي ” أن إيران تسعى إلى الإعلان عن الإمبراطورية الفارسية في المنطقة مؤكدًا: ” إننا نقوم بالتدخلات في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة، لنسقط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، وتصبح تحت سيطرتنا. ”
وأكد المسؤول الإيراني أن ” هناك 5 أو 6 بلدان تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن. ”
عوض القحطاني[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان ويجعل كيدهم بنحرهم