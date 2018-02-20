مسؤول إيراني يفجر مفاجأة بشأن إعدام صدام حسين

طهران(صدى):

قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، رحيم بور أزغدي، أن إيران هي من أعدمت رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، لافتًا إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح ” أزغدي ” قائلًا: ” إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به .. جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكان، حيث إن قوات الثورة الإسلامية أعدمته. ”

وأشار ” أزغدي ” أن إيران تسعى إلى الإعلان عن الإمبراطورية الفارسية في المنطقة مؤكدًا: ” إننا نقوم بالتدخلات في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة، لنسقط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، وتصبح تحت سيطرتنا. ”

وأكد المسؤول الإيراني أن ” هناك 5 أو 6 بلدان تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن. ”