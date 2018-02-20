مغامرة أفريقية تبدأ من القاهرة إلى كيب تاون بعربتين ذات دفع رباعي

القاهرة(صدى):

قرر فريق روماني مؤلف من أربعة رجال خوض مغامرة جديدة من نوعها، وهي القيام برحلة أفريقية الأسبوع المقبل تبدأ من القاهرة إلى كيب تاون وتحديدًا من مدينة بورسعيد، تشمل تسع دول أفريقية من شمال القارة السمراء إلى جنوبها في 50 يوما.

حيث يغادر أفراد المجموعة، وهم من مقاطعة كوفاسنا بإقليم ترانسلفانيا، رومانيا الأسبوع المقبل في مغامرة بهدف عبور القارة الأفريقية من شمالها إلى أقصى جنوبها وتسلق جبل كليمنجارو فى تنزانيا وهو أعلى قمة في أفريقيا (5895 مترا).

ثم تبدأ الرحلة من مصر وتشمل تسع دول أفريقية في الجانب الشرقي من القارة إلى جانب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وجنوب أفريقيا، وذلك حسبما قال أحد أعضاء الفريق.

حيث أن هدفهم من هذه المغامرة هو الوصول إلى كيب تاون من القاهرة، وأكثر تحديدا من بورسعيد، وقطع المسافة في نحو 16 – 17 ألف كيلومتر في عربتين ذات دفع رباعي.

بالإضافة إلى أن سيارتي الدفع الرباعي قد أرسلت بالفعل إلى بورسعيد وسيطير الرومانيون الأربعة إلى مصر في 25 فبراير الجاري، ويمكن متابعة أخبار البعثة عبر الإنترنت.

مع العلم أنه تم إطلاق هذا الاسم على البعثة على غرار اسم فيلم شهير للرسوم المتحركة، وأنه من المتوقع أن تستغرق رحلة البعثة ما بين 45 و50 يوما.