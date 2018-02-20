بالصور.. وصول ” نيسان قاشقاي ” ذاتية القيادة إلى المملكة المتحدة

لندن(صدى):

يمكن الآن طلب نيسان قاشقاي المحسنة مع نظام بروبايلوت الاختياري للقيادة الذاتية في المملكة المتحدة. وتتوفر السيارة في اصدارات Tekna وTekna+ مع محرك 1.6 لتر ديزل بقوة 128 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي ويبدأ سعر السيارة من 43.277 ألف دولار.

ويمكن تشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية عن طريق زر خاص على اليمين عجلة القيادة ويساعد السائق على التحكم في القيادة والدواسات والمكابح. وقد تم توفيره للسيطرة على السيارة في السرعات العالية في طرق مستقيمة، ولكنه يعمل على الطرق السريعة وفي حركة المرور منخفضة السرعة كذلك.

أما من سيحصلون على الإصدارات بناقل حركة يدوي من قاشقاي مع نفس المحرك dCi بقوة 128 حصان , فيمكنهم الآن طلب حزمة مساعدة السائق , وهي متوفرة مقابل 495 جنيها إسترلينيا (685 دولار)، وتضيف مثبت السرعة الذكي والمساعدة في الحفاظ على المسار. وفي الواقع، تقول نيسان أنها ستأتي بمعظم ميزات بروبايلوت، باستثناء جعل السيارة الكروس أوفر تتوقف بصورة كاملة واستئناف القيادة في حركة المرور المزدحمة.

وبمناسبة إطلاق نسخة السيارة بنظام بروبايلوت في جميع أنحاء بريطانيا فكشفت الشركة عن قشقاي Pilot One Edition التي تعتمد على أعلى اصدارات السيارة Tekna + ويبدأ سعرها من 46.190 ألف دولار. وتضيف هذه النسخة المميزة لون الجسم الأبيض اللؤلؤي، أو معدني اختياري أو معدني فاخر مع حزمة التصميم الخارجية من الكروم مع فرش جلدي نابا ودواسات رياضية Xtronic.