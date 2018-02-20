إدراج اسم ” عبدالمنعم أبوالفتوح ” ضمن قوائم الإرهابيين بمصر

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إدراج رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح و15 آخرين في قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء هذا القرار بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام المستشار نبيل صادق الذي تلقى بلاغًا من المحامي سمير صبري يطالب فيه بإدراج عبدالمنعم أو الفتوح وأعضاء الحزب لقوائم الإرهاب.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت عبدالمنعم أبو الفتوح وأعضاء من حزبه مساء الأربعاء الماضي، مقرره حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي و إشاعة الفوضى.

كما تم اتهامه بإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية و الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد للتنسيق حول تنفيذ مخطط فوضوي يستهدف البلاد .