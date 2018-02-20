فيديو مروع لجنود يتناولون دماء ثعابين ويأكلون السحالي

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع يظهر تدريب قاسِ للمشاة البحرية الأمريكية ” المارينز ” تناولهم دماء الثعابين مباشرة من فم كوبرا كتدريب على البقاء على قيد الحياة بالغابات التايلاندية.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أن تدريب الكوبرا الذهبية يعد واحدا من أشهر التدريبات العسكرية الأمريكية في آسيا الذي يجذب آلاف، فيستمر التدريب لمدة 10 أيام ويشمل أيضا تناول السحالي وشي الثعابين وإزالة السم من العقارب.

يعود تاريخ التدريبات إلى أكثر من 37 عاما، وشارك به هذا العام نحو 1175 جنديا من 29 دولة من بينها إندونيسيا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.