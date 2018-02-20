زوج يضرب زوجته بفأس ويحرق جسدها والسبب غامض

المنامة(صدى):

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 7 سنوات مع النفاذ، على زوج قام بضرب زوجته بفأس وألقى به من الطابق الثالث وأحرق جسدها.

كما حكمت المحكمة بمصادرة المضبوطات في واقعة الشروع في القتل وحيازة سلاح من غير ترخيص.

وتفصيلاً، قام الزوج بالانفراد بزوجته المجني عليها، في غرفتهما الخاصة وانهال عليها بالضرب بواسطة سلاح كان يحمله بيده ” فأس ” على أجزاء مختلفة من جسدها، مع توعده لها بالقتل في خضم اعتدائه عليها بالضرب.

وانتهت الواقعة عندما رمى الجاني، زوجته من نافذة الغرفة التي تقع بالدور الثالث للإجهاز عليها، وبعد ارتطامها بالأرض، سكب مادة حارقة عليها.

واعترف الجاني بجريمته أما النيابة العامة، التي أمرت بحسبة احتياطياً على ذمة التحقيق، ومن ثم أحالته للمحكمة الجنائية المختصة.