” صناعي جدة ” يحتفل بتكريم متقاعديها بــ ” رحلة عطاء “

حسين العلي (صدى):

كرم منسوبو المعهد الصناعي الثانوي بجدة عدد من مدربيها المتقاعدين لهذا العام 1438 /1439 هـ, صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439 هـ لكل من : محمد الأبنوي وأحمد عيدان ومحمد فضل وعبدالعزيز الحربي , وذلك في مسرح المعهد وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه ومدير المعهد مسفر بدران ومنسوبي المعهد وعدد من زملاء وأقارب المتقاعدين .

بدأ الحفل بأبيات من الذكر الحكيم , وبعد ذلك توج مدير المعهد عقد الفل للمتقاعدين , وبعد ذلك كلمة للمتقاعدين القاها نيابة عنهم المهندس محمد الأبنوي عبر من خلالها بوافر الشكر والتقدير لإدارة المعهد ومنسوبيها على اعداد هذا الحفل موجها كلماته لزملائه المدربين بالحرص على التدريب والمتدربين والاخذ بأيديهم وتلمس احتياجاتهم طيلة فترة تدريبهم بالمعهد وأن يكونوا قدوة حسنة لهم في الانظباط وحسن الخلق .

تخلل الحفل العديد من الفقرات والأهازيج الشعبية , ثم عرض تقديمي يحتوي على كلمات شكر وتقدير من مدير المعهد ووكلاء ورؤساء المعهد وعدد من منسوبي المعهد للمتقاعدين , ثم عرض مرئي لإنجازات المتقاعدين المكرمين طيلة فترة خدمتهم بوحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

بعد ذلك قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه كلمتا عبر فيها عن عظيم الشكر والامتنان لزملائه المتقاعدين اللذين أفنوا جل اوقاتهم متنقلين بين ورش ومعامل وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب أبنائنا المتدربين لتسليحهم بالعديد من المهن التقنية والفنية والتي تساهم في بناء الوطن ورفعته , وها نحن اليوم بيوم العطاء نثمن ما قدموه داعين المولى القدير أن يرفع من شأنهم وأن يمد بأعمارهم بالعمل الصالح متمنين لهم دوام التوفيق بحياتهم المقبلة .

بعد ذلك قدم مدير المعهد كلمة المعهد أصالةً عن نفسه ونيابة عن إخوانه وزملائه منسوبو المعهد الشكر والتقدير للزملاء المتقاعدين اللذين كانوا بالأمس القريب معنا في ميدان الشرف ميدان التدريب وعلى جهودهم المخلصة طيلة فترة عملهم بالمعهد , مشيرا إلى أن المؤسسة تفخر بكافة منسوبيها وأن ما حققته من نجاحات وإنجازات هو بفضل من الله تعالى ثم بجهود الزملاء العاملين بالميدان التقني والمهني ، سالاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها ويحفظ أهلها من كل مكروه راجيين من الله للجميع التوفيق والسداد , واختتم كلمته بالدعاء للزملاء المتقاعدين متمنيا لهم حياة جديدة .

بعد ذلك قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ومدير المعهد واللجنة المنظمة للحفل الهدايا التذكارية للمتقاعدين والعديد من الهدايا والدروع من الاقسام الادارية والاقسام الفنية والشخصية واختتم الحفل بتوديع المكرمين والضيوف بكل حفاوة وتكريم . والتقاط الصور التذكارية للمكرمين والضيوف ، ثم تناول وجبة الغداء المعدة للاحتفال . صرح بذلك مشرف العلاقات العامة والإعلام عيد مرعي الغامدي .