6 نصائح تجنبك أحمرار العين

متابعات(صدى):

يُعد أحمرار العين، من المشاكل التي تواجه كثير من الأشخاص، والتي يحدث خلالها انتفاخ في الأوعية الدموية، بحيث يصبح الجزء الأبيض من العين مائلًا للأحمر، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض النصائح التي من الممكن أن تقينا من احمرار العين.

– النوم لفترة كافية يساعد على تهدئة عينيك، والتخلص من احمرار العين.

– التقليل من الوقت، الذى تقضيه أمام شاشات الكمبيوتر، والتلفاز والمحمول؛ لأن النظر للشاشات فترة طويلة؛ يسبب الجفاف واحمرار العين.

– الابتعاد عن ارتداء العدسات اللاصقة، حتى تتخلص من مشكلة العين الحمراء.

– تجنب وضع مكياج العين حتى نتخلص من مشكلة الاحمرار.

– استخدم قطرات العين المخصصة؛ لعلاج التهاب أو احمرار العين، والقطرات المضادة للبكتريا.

– تجنب فرك العين أثناء مشكلة العين الحمراء؛ لأن الأوعية الدموية، تنفجر وهذا يسمى بـ ” نزيف تحت الملتحمة ” .