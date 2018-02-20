المحكمة تقضي بحضانة 13 طفلا لرجل ياباني

طوكيو(صدى):

قضت محكمة تايلاندية قرار اليوم الثلاثاء، بمنح رجل ياباني حضانة 13 طفلًا أنجبهم عن طريق أمهات بديلات من تايلاند، ويخضعون حاليًا لرعاية الحكومة التايلاندية، ذلك بعد أن رفع الأب الياباني دعوة قضائية في 2015 بهدف ضمهم لحضانته.

وأوضحت مصادر أن المحكمة المركزية للأحداث في تايلاند قضت بأن هذا الرجل الياباني البالغ من العمر 28 عامًا هو الأب البيولوجي لهؤلاء الأطفال الذين تقترب أعمارهم حاليًا من أربع سنوات، كما وجدته المحكمة قادرًا على تنشئتهم لأنه مؤسس ورئيس شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية.

كما وجدت المحكمة أن ذلك الرجل الذي يعيش حاليًا في اليابان يعتزم أخذ أبنائه للعيش معه هناك في بلده الأم، حيث يخطط لإلحاقهم بمدرسة دولية وفتح حسابات مصرفية لهم.

وكان هذا الرجل قد استأجر مجموعة من النساء التايلانديات ليحملن في أبنائه عام 2014، وأوضح محاميه أنه أراد الحصول على عشرات الأطفال لرغبته في تكوين عائلة كبيرة ليرثوا ثروته في المستقبل.

ولم يخضع استئجار الأرحام في السابق لقيود صارمة في تايلاند، إلا أنه أصبح قضية ساخنة بعد ظهور تلك القضية بالإضافة لقضية أخرى تدين زوجين أستراليين تخليا عن طفل ولد لأم بديلة مصابًا بمتلازمة داون وأخذا فقط أخته التوأم السليمة.

وفى عام 2015 تغير القانون في تايلاند ليجعل تأجير الأرحام بشكل تجارى غير قانوني في البلاد.