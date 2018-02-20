مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر سقوط قذائف على أحياء دمشق

دمشق(صدى):

صرَّحت مصادر في شرطة دمشق، اليوم الثلاثاء، بسقوط قذائف صاروخية على عدد من أحياء العاصمة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وأوضحت المصادر، أنه تم إطلاق عدداً من القذائف الصاروخية على سيارة بالقرب من فندق داما روز وسط دمشق، ما أدى إلى مقتل سائقها واحتراقها بالكامل.

وأشارت المصادر، إلى أن تم سقوط قذيفة أخرى سقطت على حي الزبلطاني، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح.

وتابعت أنه سقطت قذائف اخرى على أحياء العباسيين، والميدان، والزاهرة القديمة، والعمارة، وباب توما، ما أسفر عنه وقوع أضرار مادية.