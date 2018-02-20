بالفيديو.. سميرة أحمد تعتزل الفن والتجاهل أهم أسبابها

نورة الشهري (صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية ​سميرة أحمد​ ، في فيديو مصوّر عن قرارها اعتزال الفن .

واكدت سميرة ، أن قرارها هذا يعود إلى تجاهل الإعلام لأعمالها التي تسعى من ورائها إلى رفع مستوى الفن الإماراتي.

وأضافت قائلة، إنها منذ سبع سنوات تواجه بالرفض والتجاهل من قبل الجهات الإنتاجية لأسباب تجهلها. وإنّها كانت تتمنى لو أن هذا الرفض له علاقة ببنية النص الدرامي الذي تطرحه عليها، كما تحدثت عن تفضيل من هم أقل منها عليها، مشيرة إلى أن الوسط الفني لم يعد كما كان في السابق.

ويعد مسلسل ” غمز البارود ” هو آخر أعمال سميرة منذ العام 2016.