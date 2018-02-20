استعداد ضخم بأكثر من 5 آلاف فعالية لإطلاق روزنامة 2018

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق روزنامة 2018م وذلك بعد غد الخميس 22 فبراير، والتي ستضم أكثر من 5000 فعالية متنوعة.

حيث تحتوي على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.

وتهدف الهيئة العامة للترفيه إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة، وذلك من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة.

بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.

كما أوضحت الهيئة العامة للترفيه أخذها بعين الاعتبار عندما وضعت روزنامة الفعاليات الدولية والمحلية للعام 2018م ،عدداً من المعايير التي تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات جميع شرائح المجتمع وفئاته.