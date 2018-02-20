بعد استفتاءه حول القحطاني.. جماهير الهلال تطالب بمقاطعة ” أكشن يا دوري “

ماجد محمد(صدى):

طرح برنامج ” أكشن يا دوري ” استفتاءً مثيرًا للجدل حول لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني، ما أثار غصب واستياء جماهير الهلال بشكل كبري.

وأطلق البرنامج الذي يبث عبر فضائية ” أم بي سي أكشن ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، الاستفتاء تحت عنوان ” ماهي رسالتك لياسر القحطاني؟ ” ، محددًا ثلاث إجابات وهي ” اعتزل آخر الموسم أو الانتقال لفريق آخر أو حاول ترجع مستواك ” .

وجاءت هذه الاختيارات بموجة غضب شديد من قبل جماهير الهلال، الذين هاجموا البرنامج، مطالبين نادي الهلال بمقاطعة البرنامج مثل الأندية الأخرى، فيما أكد الآخرون أن هذا الاتفتاء سقطة كبيرة من البرنامج.