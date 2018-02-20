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شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين عن توفر عدة وظائف شاغرة بمدن مختلفة، وفقًا للعديد من المسميات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:

Senior Developer
Health Underwriting Assistant Manager
(مستشار مبيعات (أفراد / شركات
Sales Consultant (Individual & Corporate)
Senior Business Analyst
Saudi Fresh Graduates Program
Sales Branch Supervisor – Saudi Nationals Only
وأشارت تكافل الراجحي إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للشركة: careers.alrajhitakaful.com.


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