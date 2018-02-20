شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين عن توفر عدة وظائف شاغرة بمدن مختلفة، وفقًا للعديد من المسميات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:

Senior Developer

Health Underwriting Assistant Manager

(مستشار مبيعات (أفراد / شركات

Sales Consultant (Individual & Corporate)

Senior Business Analyst

Saudi Fresh Graduates Program

Sales Branch Supervisor – Saudi Nationals Only

وأشارت تكافل الراجحي إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للشركة: careers.alrajhitakaful.com.