هازارد: مقارنتي بـ ” ميسي ” و ” الدون ” تحفزني

نواف السالم(صدى):

أشار البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، إلى أن مقارنته بالنجم كريستتيانو رونالدو وميسي، تحفزه أن يصبح مثلهما.

وقال ” هازارد ” إن مقارنته بهما أمر إيجابي، مضيفًا: ” أحاول الوصول لمستواهما، لمستوى الثنائي الأفضل في التاريخ، وأدرك أنني إذا أردت أن أكون مثلهما، علي تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة “.

وتابع: ” جميع المباريات مهمة، ولكن مباريات دوري الأبطال لها أهمية خاصة.. البرسا أحد أفضل الفرق في العالم هذا الموسم.. نعلم أنها ستكون مباراة طيبة، وسنبذل أقصى ما لدينا “.

ويواجه تشيلسي الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في مواجهة نارية يترقبها عاشقي كرة القدم.