الحكم بالسجن على 13 رومانيا بتهمة السرقة بفرنسا

باريس(صدى):

قررت محكمة فرنسية الحكم بالسجن على 13 شخص من سائقي الشاحنات الرومانيين ورئيسهم في فرنسا؛ وذلك لاتهامهم بسرقة نحو 700 من إطارات الشاحنات مما تسبب في حدوث خسائر بلغت 676 ألف يورو.

كما ذكرت مصادر أن الأحكام التي صدرت ضد المدانين الرومانيين تراوحت بين عامين إلى خمسة أعوام، وقد حصل زعيم العصابة على أعلى عقوبة.

حيث كان سائقي الشاحنات الذين يعملون لصالح شركة رومانيا، يقومون بسرقة إطارات السيارات خلال فترة الراحة، ثم يقومون بجلبها إلى رومانيا، حيث باعوا الواحد منها مقابل 200 – 300 يورو، وقد ارتكبوا هذه الجرائم بين 2013 -2016.