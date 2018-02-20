بالفيديو.. فتاة تلقن شاب درسا قاسيا داخل حافلة لسبب غريب
نفذت فتاة آسيوية مقلبًا وخدعة بأحد الشباب داخل الحافلة لتتمكن من الجلوس ، ولقنته درساً لن ينساه .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول الفتاة الحافلة ووقفت بجانب شاب يجلس، وكانت تضع عملة ورقية في حذائها، وكأنها ضغطت عليها دون علمها، وعندما راح الشاب يحاول أخذها لم يتمكن فطلب من الفتاة الجلوس حتى ترفع قدمها ويأخذ النقود ولكن عندما جلست الفتاة رفعت قدمها وأخذت الورقة النقدية ووضعتها في حقيبتها مما تسبب في صدمة الشاب الذي راح ينظر لها بغضب شديد.
خطه ف منتهى الذكاء 😂😂😂#منشن لصحباتك عشان يعملوا زيها 😂
Posted by M Two tube on Monday, February 12, 2018
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