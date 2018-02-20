” فهد الطبية ” : الطب البديل يساهم في الوقاية من الأمراض

علي القحطاني (صدى):

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن الطب الشعبي أو ما يعرف بـ ” البديل ” ، أنه مجموعة من المعارف والممارسات العلاجية، القائمة على نظريات وخبرات، تمتلكها، مختلف الثقافات، سواء أمكن تفسيرها أو لا.

وذكرت المدينة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن يساعد في الوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية، وتشخيصها، أو علاجها، وتحسن الحالة الصحية للمرضى، مشيرة لضرورة استشارة الطبيب في حالة الاقبال على استخدام أي نوع من أنواع الأدوية العشبية.