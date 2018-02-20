فرص عمل بشركة تقنية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تقنية، تقع في العاصمة الرياض، عن توافر عدة وظائف شاغرة للجنسين، للعمل عن بعد، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مبرمج Ios.

– مبرمج ويب.

– مطور موقع ويب.

– مصمم جرافيك.

– مطور أندرويد.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، فيما يلي:

– الأولوية للمواطنين السعوديين ” رجال ونساء ” .

– إتقان مجال العمل.

– اجتياز الاختبار العملي.

– العمل عن بعد.

– تقيم الموظف بالمخرجات.

– من الأفضل أن يكون المتقدم ساكنًا بالرياض.

فيما أتاحت الشركة، إمكانية التقديم للعمل بتلك الوظائف، من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]