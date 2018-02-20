أخطر بلد على المواليد الجدد وفقا لـ ” يونيسيف “

واشنطن(صدى):

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” حملة جديدة اليوم الثلاثاء، لزيادة الوعي وخفض معدل وفيات المواليد الجدد.

وكشف تقرير أعدته المنظمة ضمن حملتها، أن باكستان البلد الأخطر على المواليد الجدد، مشيرةً إلى أن بين كل 1000 مولود جديد في باكستان يتوفى 46 عند مولدهم.

وأضاف التقرير، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تأتي في المرتبة التالية لباكستان، ثم أفغانستان في المرتبة الثالثة، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من وفيات حديثي الولادة تكون جراء 3 أسباب قابلة للعلاج وللمنع.

وأوضح تقرير اليونيسيف أن تلك الأسباب الثلاث هي: الولادة المبكرة، وبعض المضاعفات كنقص الأوكسجين عند الولادة، وإصابة حديثي الولادة بالعدوى، منها الالتهاب الرئوي وتعفن الدم.