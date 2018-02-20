4 بدائل للشامبو مفيدة و آمنة علي الشعر

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر المتعددة من تقصف وجفاف الشعر، وحساسية الجلد، وهذه المشاكل الصحية الكثيرة قد يسببها الشامبو، خاصة الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تصل خطورتها إلى الإصابة بالسرطان.

لذلك نصح مجموعة من الأطباء بعددًا من البدائل الطبيعية الآمنة التي يمكن استخدامها في غسل وتنظيف الشعر، ومنها:

عصير الليمون:

يمكن إضافته للبلسم، حيث يعتبر مطهر طبيعي للتخلص من الجراثيم، ورائحة العرق في فروة الرأس.

صودا الخبز + الخل

: يعتبر منظف ومطهر طبيعي أقوى من الشامبو، ويساعد في التخلص من الأتربة وقتل الجراثيم.

النعناع + الماء:

يمكن غلي أوراق النعناع في كمية مناسبة من الماء، ثم يُترك ليبرد ليتم تدليك فروه الرأس والشعر به، لتنظيفه من الأتربة والأوساخ العالقة به.

الشامبو الغني بمادة البيوتين:

هو مادة آمنة تماما ومفيدة للشعر ولا تسبب له أي مشاكل أو أضرار.