شركة ” بياتو ستيك هاوس ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بياتو ستيك هاوس، عن وجود وظائف شاغرة وفق عدة مسميات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: استقبال، و مقدم طعام، و مساعد مقدم طعام، بالإضافة إلى مساعد طباخ، ومندوب توصيل.

وأشارت ستيك هاوس إلى إنها توفر رواتب مجزية، و دوام مرن، كما يستفيد الموظف من تأمين طبي، و يومين راحة اسبوعية، بالإضافة إلى إنه توفر الشركة تدريب مستمر للموظفين.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف السابق ذكرها إرسال السيرة السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]