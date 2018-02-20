” ترامب ” يواجه أخطر تهديد بعد اتهامه بالتحرش

واشنطن(صدى):

قامت عدد من السيدات والفتيات، بالتقدم بدعاوي تحرش وابتزاز جنسي، بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعد أبز هذه القضايا، قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز.

حيث صرحت ” دانيلز ” في 2011 م، بأنها كانت على علاقة بـ ” ترامب ” ، إلا أن محاميه نفى هذا الادعاء، لتهدده الممثلة بعد ذلك، برفع دعوى ضده، تكشف فيها أسرار تحرشه بها، واضطر محامو ” ترامب ” ، لاسترضاء ” دانيلز ” ، ودفع تعويض لها، حيث بلغ ثمن شراء صمتها 130 ألف دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر، أن مايكل كوين، المحامي الشخصي لـ ” ترامب ” ، أقر بدفع ثمن شراء صمتها، لتصبح هذه القضية أخطر تهديد، يواجه ” ترامب ” سياسيًا وعائليًا.