” ترامب ” يواجه أخطر تهديد بعد اتهامه بالتحرش
قامت عدد من السيدات والفتيات، بالتقدم بدعاوي تحرش وابتزاز جنسي، بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعد أبز هذه القضايا، قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز.
حيث صرحت ” دانيلز ” في 2011 م، بأنها كانت على علاقة بـ ” ترامب ” ، إلا أن محاميه نفى هذا الادعاء، لتهدده الممثلة بعد ذلك، برفع دعوى ضده، تكشف فيها أسرار تحرشه بها، واضطر محامو ” ترامب ” ، لاسترضاء ” دانيلز ” ، ودفع تعويض لها، حيث بلغ ثمن شراء صمتها 130 ألف دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر، أن مايكل كوين، المحامي الشخصي لـ ” ترامب ” ، أقر بدفع ثمن شراء صمتها، لتصبح هذه القضية أخطر تهديد، يواجه ” ترامب ” سياسيًا وعائليًا.
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