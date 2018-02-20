بالصور.. إنجاز 65% من أعمال السفلتة والإنارة بطريق الحزام الشمالي ببيشة

أبها(صدى):

أعلنت بلدية محافظة بيشة، التابعة لأمانة منطقة عسير، عن وصول نسبة الإنجاز في أعمال السفلتة والإنارة بطريق الحزام الشمالي الجديد، إلى 65٪.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” استمرار جهود بلدية بيشة الحثيثه في أستكمال أعمال السفلته والإنارة بطريق الحزام الشمالي الجديد وبفضل من الله وجهود المخلصين من موظفي البلدية وتعاون المقاولين بلغت نسبة الإنجاز الى 65٪ وجاري العمل على إنهاء العوائق التي تعترض تنفيذ باقي الطريق ” .

