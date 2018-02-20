السهر سبب رئيسي في تراكم الدهون وزيادة وزنك

متابعات(صدى):

يبحث الكثير من الأشخاص خاصة الفتيات عن الوزن المثالي، ولكن إتباع عادات خاطئة قد يسبب نتائج سلبية للنظام الغذائي الخاص بك، ومن العادات التي تؤثر على نظامك الغذائي السهر، لذا إذا كنت تتبع نظام ريجيم معين يجب أن تبتعد عن السهر لساعات متأخرة ليلاً.

حيث أن السهر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسئول عن مستوى التوتر في الجسم، مضيفاً أن زيادة إفراز هذا الهرمون يقلل معدل الحرق في الجسم ” الميتابوليزم ” .

بالإضافة إلى أن هذا الهرمون الذي يزيد مع السهر فاتح للشهية ويزيد التوتر وحدة المزاج ويزيد فرصة الاكتئاب، كما أنه يزيد من إفراز الأنسولين وهو ما يسبب زيادة الجوع.

مع العلم أن السهر أيضاً يسبب زيادة لتراكم الدهون خاصة في منطقة البطن والرقبة ويسبب زيادة علامات التمدد في الجسم ويسبب أيضاً الهالات السوداء.