بالفيديو.. إليسا تتحدث الخليجية لأول مرة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبنالنية إليسا وهي تتحدث الخليجية لاول مرة وذلك خلال حلولها ضيفة في الحلقة الأولى من برنامج ” Carpool Karaoke ” بنسخته العربية .

وقد حفلت الحلقة بالكثير من المواقف التي أكدت على عفوية إليسا وحسها الفكاهي وكان من بين هذه الأمور التي أثنى عليها الجمهور تكلّمها باللهجة الخليجية.

وظهرت إليسا في الفيديو وهي تحاول التحدث خليجي فيما ضحك عليها مقدم البرنامج الفنان السعودي هشام الهويش وظل يعلمها طريقة الكلام بالخليجية .