بالصور.. أمير مكة يشهد حفل خريجي برنامج ” طموح “

نايف السالم(صدى):

يشهد سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج ” طموح ” ، والبالغ عددهم 1026 شابًا وشابة، من أبناء محافظة ” رابغ ” ، بالمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك ضمن جولات سمو الأمير ” خالد الفيصل ” بالمنطقة، وذلك وفقًا لما أوضحته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ويهدف برنامج ” طموح ” ، إلى تنمية مهارات الشباب والشابات، من حملة الثانوية العامة، وتأهيل 5 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظة لسوق العمل.

يشار إلى أنه قد تم تخريج 3 آلاف شاب وشابة، خلال الدفعات الأولى والثانية والثالثة من البرنامج، الذي قد بدأت فكرته بالتزامن مع ترأس سمو الأمير ” خالد الفيصل ” ، لأول مجلس محلي في المحافظة.

