الحوثيون يجبرون سكان قرية بالحديدة على النزوح من منازلهم

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، إجبار مليشيا الحوثي الإيرانية سكان قرية البغيل التابعة لمديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة، على النزوح من منازلهم.

وأكدت المصادر أن الحوثيين نشروا آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في قرية العكدة ومزارع قريبة من المدينة، كما قاموا بحفر خنادق في محيط المدينة وبناء تحصينات لإعاقة دخول القوات اليمنية الشرعية،.

وأضاف أنهم قاموا بإغلاق الطريق الرئيسى الرابط بين ” الجراحى وحيس ” بالحجارة، ومنع حركة مرور السيارات والمركبات القادمة من الحديدة باتجاه تعز.