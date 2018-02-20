الثوم بكل الطرق معالج قوي وفعال لمشاكل الشعر

نورة الشهري(صدى):

يحتوى الثوم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والبشرة، فضلا عن ذلك فهو يحتوى على خصائص مضادة للالتهاب ومقاومة للفيروسات والبكتيريا.

فإن الثوم طب بديل لعلاج مشاكل الشعر مثل القشرة والتساقط والضعف، وفيما يلي فوائده على الشعر.

حيث يحتوى الثوم على خصائص تعمل على تعزيز صحة ونمو الشعر، ويحارب القشرة ويعالج الحكة والالتهابات، كما يحتوى الثوم على نسبة عالية من المعادن والكالسيوم والزنك وجميعها عناصر تعمل على قتل الجراثيم ومحاربة حشرات الشعر.

و يعتبر الثوم من أقوى علاجات مرض الثعلبة نظرا لخصائصه التي تساعد على نمو الشعر، كما يعمل على تحفيز الدورة الدموية ومحاربة تساقط الشعر والهيشان.

وهناك العديد من وصفات الثوم التي تعمل على علاج مشاكل الشعر ومنها:

وصفات لعلاج الشعر بالثوم :

” خلطة العسل بالثوم “:

فيحتوى العسل على كمية كبيرة من العناصر الضرورية لصحة الشعر حيث أنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويرطبه ، وذلك عن طريق خلط فصوص الثوم مع العسل ، ويتم تطبيقها على الشعر لمدة تلت ساعة ثم غسلها بالمياه الدافئة والشامبو.

” خلطة الثوم وعصير الليمون ”

تعمل هذه الوصفة على إزالة قشرة الشعر وتعزيز صحة ونمو البصيلات كما أنها تحارب حشرات الشعر وذلك عن طريق خلط فصوص الثوم مع عصير الليمون ووضع الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه والشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

” خلطة الثوم وزيت الزيتون ”

تعمل على علاج تساقط الشعر وذلك عن طريق خلط زيت الزيتون مع الثوم وتطبيقه على الشعر لمدة ثمانية ساعات ثم غسله بالمياه والشامبو.

” خلطة الثوم وجوز الهند ”

حيث يحتوى جوز الهند على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد والشعر فمن الممكن تطبيقه على الشعر مع الثوم لعلاج التساقط والضعف والقشرة وذلك عن طريق خرط زيت جوز الهند مع فصوص الثوم المفرومة وتطبيقه على الشعر لمدة ساعة واحدة ثم غسله بالمياه والشامبو.

مع العلم أن فوائد الثوم ليست على الشعر فقط ولكن له فوائد عديدة لصحة الجسم وهى:

1: يحارب الأمراض السرطانية ويعزز صحة الجهاز المناعي .

2: يقاوم الفيروسات والجراثيم ويحمى الجسم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

3:يطرد السموم والجراثيم من الجسم ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

4: يحارب حب الشباب ويعالج البثور والبقع الداكنة.

5:يعالج الالتهابات والجروح المختلفة.