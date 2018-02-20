4 معلومات هامة عند تسجيل العقود والتعميدات في منصة ” اعتماد “

نايف السالم(صدى):

أوضحت منصة اعتماد الإلكترونية، التابعة لوزارة المالية، بعض المعلومات الهامة عند تسجيل العقود والتعميدات في المنصة.

وأشارت ” اعتماد “، إلى أنه يتم إصدار أمر الدفع للعقود والتعميدات المسجلة فيها فقط، مضيفة أنه يتم إدخال خطة الدفع لتمكين الجهات الحكومية من جدولة الدفعات المالية للجهة المستفيدة من القطاع الخاص.

وأضافت المنصة أنه يتم إصدار أمر الشراء والذي يضمن وجود حجز للمبلغ من ميزانية الجهة الحكومية السنوية، لافتة إلى أنه يتم الحصول على الرقم المرجعي والذي يمكن من خلاله التحقق من أمر الشراء عبر الدخول على صفحة ” التحقق من الوثائق ” على منصة اعتماد.