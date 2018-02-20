إيران تعتقل 300 متظاهر بطهران

طهران(صدى):

صرح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد سعيد منظر المهدي، عن قيان إيران باعتقال أكثر من 300 شخص؛ جراء احتجاجات، وقعت أمس الاثنين، في شارع ” باسداران ” ، بالعاصمة طهران؛ وأسفرت عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن.

وفي هذا السياق، قال ” المهدي ” : ” أن 3 أفراد من قوات الأمن، قُتلوا جراء عملية دهس، أقدم عليها أحد المتظاهرين، بواسطة حافلة ” ، ملفتًا الانتباه الي أن الشرطة أحكمت سيطرتها، على منطقة الحادث، وسط اتخاذ تدابير أمنية مشددة؛ لمنع تكرار أعمال مشابهة.

يُذكر أن أعمال الشغب، قد اندلعت خلال احتجاجات، قامت بها مجموعة تسمى بـ ” دراويش كناباد ” ، الصوفية أمام مركز للشرطة؛ ردًا علي تطويق الشرطة لمنزل قياديين في المجموعة.