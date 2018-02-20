بالفيديو.. كلب يتبنى قرد بعدما فقد جراءه

متابعات(صدى):

كون كلب علاقة صداقة غريبة مع قرد كبوشي قدمه إليه السكان االمحليين بمنطقة كارتاخينا في كولومبيا ، لمساعدته على استعادة صحته بعدما فقد جميع صغاره.

وقال أحد ضباط الشرطة في كارتاخينا بكولومبيا في تصريحات لصحف محلية ، إن الكلب فقد جراءه في ظروف غامضة، وعندما كان القرد صغيرا أخذه الكلب وقام برعايته وإطعامه وجمعت بينهما علاقة قوية، مضيفا أنه أحيانا يتم استدعائهم بسبب عدوانية القرد تجاه أي شخص يقترب من الكلب.

على الجانب الآخر، يحاول المسئولون البيئيون فصل الصديقين وإعادة القرد مرة أخرى إلى البرية، لكن يرى البعض أنه يجب أن يبقى الثنائي الغريب معا.