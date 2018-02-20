أمير مكة يتفقد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.. ويستمع لأهالي الكامل وخليص

نايف السالم(صدى):

قام أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ضمن استكمال جولته السنوية على محافظات المنطقة والتي تتضمن كلًا من “رابغ، خليص، والكامل “.

وأطلع أمير مكة خلال الجولة على عدد من مشاريع المدينة، كما ترأس اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الكامل، متطلعًا على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتعثرة في المحافظة.

وخلال زيارة الأمير إلى محافظتي الكامل وخليص استقبل عدد من أهالي المحافظتين واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المحافظات.