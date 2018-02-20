الصليب الأحمر الدولي: يجب ألا يستمر الوضع في الغوطة الشرقية هكذا

دمشق(صدى):

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة ألا يستمر الوضع في الغوطة الشرقية بهذا الشكل، في إشارة إلى مقتل وإصابة العشرات إثر غارات النظام السوري.

وقالت اللجنة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” من الغوطة الشرقية تقارير عن عشرات القتلى والجرحى كل يوم، والمدنيون ليس لديهم أي ملاذٍ آمن. وفي دمشق تستهدف قذائف الهاون المدنيين وتنشر الرعب.. لا يمكننا أن ندع التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، هذا الوضع يجب ألا يستمر “.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن عن مصرع أكثر من 45 مدنياً من بينهم 12 طفلاً في الغوطة الشرقية إثر غارات للقوات الحكومية السورية، على عدة مناطق في الغوطة الشرقية.