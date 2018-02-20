سقوط طفل في قناة صرف صحي يحرك البلديات حول البيارات المفتوحة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، انها تلقت بلاغاً بسقوط طفل في قناة الصرف الصحي التابعة لمنزل والده بمحافظة بقيق، وفارق الحياة على الفور.

وأضافت الوزارة أنها وجهت المراقب الميداني للموقع، وتم متابعة الحالة وإعداد محضر عن حالة سقوط في موقع الحادث والإجراءات المتخذة نحوه، مؤكدة أن هجر محافظة بقيق لا يتوفر بها مشروع لتصريف الصرف الصحي التابع لجهة خدمية أخرى.

وقالت الوزارة إن أصحاب المنازل قاموا ببناء بياراتهم الخاصة بهم، وتقوم البلدية عن طريق مقاول النظافة بسحب البيارات بصفة دورية، بالإضافة إلى النظافة العامة وقص الحشائش المجاورة لتلك البيارات.

ووجهت الوزارة، الرقابة الميدانية بالبلدية لحصر جميع البيارات المكشوفة، أو غير المؤمنة بطرق سليمة، ووضع العلامات الإرشادية التحذيرية حول البيارات غير المؤمنة من قبل أصحابها.